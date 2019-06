Troppi schiamazzi, 83enne prende la pistola e uccide il titolare del chiosco sotto casa

Troppo rumore e schiamazzi sotto casa, un 83enne infastidito dal chiasso ha preso la pistola e ha sparato al titolare del chiosco sotto casa.



Così a Palma Campania (Napoli) un anziano di 83 anni ha ucciso la scorsa notte il proprietario del chiosco Giuseppe Di Francesco, di 67 anni, deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Altre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. I Carabinieri hanno bloccato l'anziano e lo hanno arrestato. Domenica 16 Giugno 2019, 09:18

