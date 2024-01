Palermo, ragazza trovata morta in mare: forse è Fauzia, 17enne scomparsa da giorni. Gli appelli sui social

di Redazione web

Drammatico ritrovamento in mare a Palermo: in acqua è stato trovato il corpo di una ragazza, dopo che la sua presenza è stata segnalata dall'equipaggio di un peschereccio. La paura è che possa trattarsi di Fauzia Islam, una giovane di 17 anni palermitana, di origini bengalesi, la cui scomparsa era stata denunciata sui social nei giorni scorsi.

Indagini in corso

La presenza del cadavere è stata segnalata da alcuni pescatori che transitavano in zona. Il corpo è stato trovato in mare questo pomeriggio, nel tratto antistante di Aspra, nel palermitano: alcuni indumenti forse appartenenti alla stessa persona erano stati trovati poco prima a Vergine Maria. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Polizia e personale del 118. Il corpo è stato recuperato e trasferito nel porto. Indagini sono in corso per l'identificazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 18:40

