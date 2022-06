Ascensore con tre persone precipita dal quinto piano: tutti feriti gravi

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo. All'interno dell'ascensore, al momento del guasto, erano presenti tre persone che sarebbero in gravissime condizioni.

Si tratta di due operai e una donna. Secondo quanto si apprende, due operai stavano lavorando alla manutenzione dell'ascensore quando è precipitato. Nella cabina ci sarebbe stata una terza persona, la donna: gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto.

I tre feriti sono stati portati in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla. La polizia e i vigili del fuoco stanno effettuando i rilievi per capire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 16:17

