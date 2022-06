Roma, appartamento va a fuoco: muore una donna

Tragedia in un abitazione di Roma. Le fiamme sono divampate al settimo piano del palazzo nell’appartamento in zona Pietra Alata a Roma dove viveva la settantenne Liliana Pellegrino. Secondo il medico legale la donna, sarebbe morta per soffocamento a causa del fumo denso e acre che si è sviluppato dal rogo. Non si esclude che una delle cause che potrebbero aver provato l’incendio possa essere stata una sigaretta o un corto circuito.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA