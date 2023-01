Paganese-Casertana, scontri ultras a colpi di mazza e paura in strada: il bus dei tifosi ospiti in fiamme VIDEO

Nuovi scontri tra tifosi. Stavolta coinvolti quelli di Paganese e Casertana. I due club campani, che militano in Serie D, si sono sfidati oggi, domenica 22 gennaio, nel derby a Pagani. E gli ultras sono venuti a contatto colpendosi con mazze e bastoni, provocando un incidente che solo per caso non ha provocato vittime.

Figlio ventenne di un poliziotto aggredito da una baby gang: derubato e picchiato, ricoverato in ospedale col naso rotto

Michelino morto a 2 anni per un malore, l'annuncio straziante del papà: «Il nostro piccolo angelo ci ha lasciati»

Bus in fiamme a Pagani

Un pullman che trasportava tifosi della Casertana ha preso fuoco durante gli scontri. Fermo tra via San Domenico e via Leopardi a Pagani, il bus è stato divorato dalle fiamme. Le immagini choc sono state riprese da alcuni testimoni, che le hanno poi pubblicate sui social. Le fiamme non hanno arrecato danni ai balconi di alcune abitazioni della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Presenti anche i carabinieri del battaglione Bari con il supporto dell'Arma locale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA