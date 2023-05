Foggia, il gip: «Malaj voleva chiaramente uccidere moglie e figlia. Jessica con coraggio ha difeso e salvato la mamma»

Taulant Malaj, il panettiere 45enne albanese, resta in carcere. Il gip di Foggia Roberta Di Maria ha infatti convalidato il fermo dell'uomo che si trova in cella con l'accusa di duplice omicidio della figlia Jessica, 16 anni, e di Massimo De Santis, presunto amante della moglie, e del tentato omicidio della moglie stessa, Tefta. Contro di lui, scrive la giudice, «sussistono i gravi indizi di colpevolezza».

«Non voleva uccidere i figli. L'omicidio di Gessica? Aveva in testa una specie di buio»

Il bimbo di 5 anni chiede di mamma e sorellina ma non del papà: «Di quella notte non parla»

Nella parte del provvedimento dedicato alle esigenze cautelari si evidenzia il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. «Le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato una assoluta insensibilità verso la vita umana ed una non comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie convinzioni e come modalità di affermazione del proprio ruolo all'interno della famiglia». «Il quadro indiziario - già grave e supportato dalle dichiarazioni confessorie del prevenuto - si è consolidato a seguito dell'acquisizione dei filmati che hanno ripreso quasi integralmente le scene in cui l'uomo colpiva ripetutamente con chiara volontà omicida sia la moglie che la figlia all'interno della sua abitazione. Le modalità del fatto e l'entità delle lesioni cagionate alle vittime mostrano chiaramente che il Malaj ha agito con l'intenzione di cagionare la morte non solo del De Santis ma anche della moglie e della figlia» si legge nel provvedimento di 11 pagine.



La giovane Jessica - «che con coraggio ha cercato in tutti i modi e fino alla fine di difendere la madre dalla brutale aggressione del padre» è stata colpita «volontariamente» - come mostrano le telecamere nell'appartamento di Torremaggiore -, «non solo quando interveniva in un primo momento all'interno della camera da letto, ma anche quando l'aggressione continuava all'interno del salone dell'abitazione». La minore, da un primo esame del medico legale è stata uccisa con «non meno di 4 coltellate al torace», mentre sul corpo di De Santis «sono state riscontrate un numero non inferiore a 23 coltellate», alla testa, al collo, al torace e all'addome e al braccio sinistro, «e questo è un dato sintomatico della furia omicida con cui l'indagato ha agito, non lasciando sostanzialmente scampo alla vittima».



Allo stesso modo la modalità con cui il Malaj si è avventato nei confronti della moglie, inizialmente, presa di sorpresa, in piena notte, mentre si trovava nel letto, «era tale da poterne cagionare la morte.

«Voleva chiaramente uccidere moglie e figlia»

«Il quadro indiziario» contro il 45enne Taulant Malaj «si è consolidato con la visione dei filmati» delle telecamere in casa «che hanno ripreso le scene in cui l'uomo colpiva ripetutamente con chiara volontà omicida sia la moglie sia la figlia». Quanto «all'omicidio della giovane Jessica», 16 anni, «che con coraggio ha cercato in tutti i modi e fino alla fine di difendere la madre dalla brutale aggressione del padre», si evince «che i colpi sono stati inferti anche nei suoi confronti volontariamente, non solo quando interveniva in un primo momento nella camera da letto, ma anche quando l'aggressione continuava nel salone».



Sul corpo di Jessica, si legge negli atti, «venivano riscontrate quattro coltellate al torace, sede di organi vitali». «Allo stesso modo - si legge ancora - si evince la pervicacia con cui si avventa contro la moglie sorprendendola in piena notte mentre si trova nel letto, sferrando molteplici coltellate anche nella parte superiore del corpo». «Tutto questo - evidenia il gip - avveniva sotto gli occhi del figlio più piccolo della coppia». Secondo gli inquirenti «le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato una assoluta insensibilità verso la vita umana ed una comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie convinzioni e del proprio ruolo all'intero della famiglia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 11:58

