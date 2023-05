Torremaggiore, l'intervista choc di Tefta: «Mio marito è un mostro, violentava Jessica. Ho salvato mio figlio, voleva uccidere anche lui»

di Redazione web

Il dramma di Torremaggiore si arricchisce di un nuovo, tragico, risvolto. Ad aggiungere un tassello alla storia dell'uccisione della 16enne Jessica Malaj, è la mamma Tefta. «Stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora. Mio marito ha preso il bambino con il coltello in mano e lo voleva ammazzare, io mi sono buttata per salvarlo, poi ha accoltellato me», ha detto la donna sul canale News 24 Albania. «Mio marito era un mostro», ha detto. «Aveva abusato di Jessica - ha aggiunto - e lei non parlava più al padre da due anni. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa».

L'intervista di Tefta

«Jessica - racconta la donna dal letto d'ospedale - da due anni non comunicava col padre e se non l'ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com'è».

«Mio marito aveva pianificato tutto - continua - stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora.

