Roma, maxi blitz anti droga a Fiumicino: la Capitale scalo per le tratte dei narcos, sequestrati oltre 100 kg tra eroina e cocaina

104 chili di droghe pesanti sono state intercettate e sequestrate all'aeroporto di Fiumicino. La Guardia di Finanza ha messo a segno un maxi blitz che ha anche portato all'arresto di 27 corrieri.

In concomitanza con il calo di arrivi presso lo scalo romano registrato durante il lockdown a causa dell'emergenza pandemica da coronavirus, la Guardia di Finanza ha effettuato un monitoraggio mirato dei voli provenienti dai maggiori Paesi produttori e importatori di droghe pesanti.

I corrieri avevano aggiornato le rotte in base alle limitazioni imposte a causa del covid e l'ingente riduzione dei passeggeri a bordo dei veivoli ha permesso una scansione accurata di chi su quei voli continuava a transitare con una certa insistenza e determinazione.

L'operazione ha portato all'arresto di 21 persone in arrivo a Roma con il sequesto di ben 80 kg tra cocaina ed eroina, ma anche l'arresto di 6 corrieri in partenza da roma verso destinazioni europee e non, che ha portato al sequestro di altri 24 chilogrammi di droghe pesanti.

I sospetti della Guardia di Finanza, che si sono focalizzati su quei voli che storicamente sono vie battute dai trafficanti, sono stati confermati quando i corrieri, giunti a destinazione, sono stati trovati in possesso di oltre 80 chilogrammi di stupefacenti - tra cocaina ed eroina - presso gli aeroporti intercontinentali di Lilongwe (Malawi), Nairobi (Kenya), Addis Abeba (Etiopia), Ginevra (Svizzera), Bruxelles (Belgio), Parigi (Francia), Fort De France (Francia) e Amsterdam (Olanda).

Sei persone, preventivamente individuate esaminando le liste dei passeggeri in arrivo presso lo scalo romano, sono state fermate con la collaborazione dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con 24 chili di droga al seguito.

L'ingente quantitativo, grazie all'elevata purezza della droga, avrebbe consentito di immettere sul mercato oltre 1.600.000 dosi, garantendo ai trafficanti guadagni per oltre 50 milioni di euro. L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in campo negli scali aeroportuali e portuali di accesso alla Capitale.

