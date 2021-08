Roma, panico nella notte: donna minaccia i vicini con un coltello e si barrica in casa. Portata in ospedale per Tso

Panico nella notte in un condominio in zona Nomentana a Roma. Una donna di 49 anni ha dato in escandescenze intorno alle 2,30, iniziando senza alcun motivo apparente, a minacciare gli inquilini del palazzo in via Val d'Aosta con un coltello da cucina per poi danneggiare le porte d'ingresso delle loro abitazioni. A quel punto si è barricata in casa impugnando un paio di cesoie, proferendo frasi sconnesse e accendo la radio a volume altissimo.

Intervenuti sul posto, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Roma Viale Libia, hanno accertato che la donna stava appiccando il fuoco all'abitazione e, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno forzato la porta e disarmato la donna, sedata dal personale sanitario e trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Sandro Pertini per essere sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno ha riportato lesioni.

