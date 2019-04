Notre-Dame, una testimone italiana: «Un disastro, un pezzo di storia che se ne va»

​Ieri tutta la città è rimasta ore con il fiato sospeso per seguire le operazioni dei vigili del fuoco, che hanno impiegato ore per spegnere il rogo alla cattedrale di, uno dei luoghi simbolo della Francia e dell'Europa. Oggi in tanti in città stanno seguendo, pur da lontano, le operazioni e i sopralluoghi per le prime stime dell'entità dei danni. E arrivano le testimonianze anche degli italiani presenti sul posto o che vivono a Parigi: come, giornalista e blogger genovese residente con la famiglia a Parigi.«Un disastro davvero, è un pezzo di storia che se ne va. Sembra sia stato un incidente, sappiamo che la struttura negli anni era stata sottoposta ad alcune ristrutturazioni. Noi viviamo nel sedicesimo arrondissement, ieri sera abbiamo seguito l'evolversi della situazione e siamo andati questa mattina dal vivo a vedere la situazione della cattedrale», ha detto all'Adnkronos Micaela raccontando dell'incendio che ha colpito la cattedrale. «Vedere quelle immagini è stato choccante davvero - prosegue - questa mattina già dalle prime ore tra il Pont de la Tournelle e le rive della Senna erano decine le persone che sono arrivate per vedere in che condizioni si trova la cattedrale. Dal retro si nota la parte mancante del tetto».«Ieri - racconta Micaela - la situazione era complicata anche per via del vento forte sulla città. Sembra non sia stato possibile usare mezzi aerei per lo spegnimento perché avrebbero potuto aumentare il danno, anche sulle parti non ancora raggiunte dalle fiamme. La cattedrale era in ristrutturazione». «C'è già chi si è messo a disposizione per sostenere con stanziamenti importanti gli interventi che saranno necessari a riportare Notre-Dame al suo splendore - conclude - c'è stato un vertice dei ministri in mattinata, sappiamo che c'è una perizia in corso da parte dei tecnici e si parlerebbe di un incendio accidentale, ancora non si sa quale sia stata l'origine».