Notre-Dame, 24 ore dopo cosa resta della cattedrale. La Procura. «Soccorsi partiti al secondo allarme, primo alle 18.20»

«Nulla indica un atto doloso», ha detto il procuratore di Parigi, Rémi Heitz, tornando a privilegiare l'ipotesi dell'incidente.

Il procuratore Heitz, parlando ai cronisti, ha spiegato che ieri «c'è stata una prima allerta alle ore 18:20, seguita da un sopralluogo per sedare i dubbi», durante il quale però non è stato riscontrato nulla di anomalo. Heitz ha aggiunto che c'è stata poi una «seconda allerta alle 18:43. A quel punto, il fuoco è stato riscontrato al livello della struttura. Nel frattempo - ha concluso - la chiesa era stata evacuata perché una messa era cominciata poco prima».

LEADER SOVRANISTA: "BISOGNA SAPERE SE INCIDENTE O ATTENTATO" «Bisogna sapere se si tratta di un incidente o di un attentato»: è l'interrogativo di Nicolas Dupont-Aignan, il francese leader del partito sovranista Debout la France, dopo l'incendio alla cattedrale di Notre-Dame. Parole fuori dal coro, per questo politico francese regolarmente criticato per alimentare teorie del complotto e fake news, in un contesto in cui il procuratore di Parigi, Rémy Heitz, ha da poco ribadito che «nulla indica un atto doloso» e tutti gli elementi in mano agli inquirenti fanno propendere per l'incidente.



Una quindicina di operai che partecipavano al cantiere sono stati interrogati nella notte, altri lo saranno nelle prossime ore. Al giornalista che gli faceva notare che la giustizia non ha mai evocato la pista dell'attentato, Dupont-Aignan ha corretto il tiro, assicurando «di non parlare di attentato. Ma i parigini che sono ammassati sui ponti mi hanno tutti detto: 'Lei che può esprimersi, chieda un'inchiesta, che si sappia cosa è accaduto, è un incidente, e perché un tale incidente, com'è possibile che tutto ciò possa bruciare, cos'è più grave?'». «I francesi si pongono la domanda. È importante dargli la verità».

La cattedrale di, uno dei simboli di, capolavoro gotico e patrimonio dell'umanità, è stata divorata da un incendio ma la sua struttura, la facciata e i tesori che custodisce sono stati salvati. La sua guglia, uno dei simboli della capitale francese, è crollata dopo essere stata preda per più di un'ora delle fiamme.Piangono i parigini, si ferma la, come ha voluto il presidente Emmanuel Macron, che proprio stasera avrebbe dovuto annunciare in diretta tv importanti riforme. E che, in preda alla commozione, ha dato il primo segnale di riscossa: «La ricostruiremo tutti insieme». Nessuno dimenticherà questo 15 aprile, primo giorno delle celebrazioni della settimana Santa. Non lo dimenticheranno i tanti parigini che sono usciti di casa e hanno raggiunto sul parapetto della Senna, a sud dell'Ile-de-la-Cité, i turisti allontanati dalla spianata della cattedrale subito dopo le 18:50, quando le fiamme hanno cominciato a divampare su un'impalcatura.