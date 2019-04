«Tutte le opere d'arte della sezione 'tesoro' della Cattedrale di Notre Dame sono state salvate. Lo ha riferito stamani il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi. I vigili del fuoco, dopo aver domato l'incendio che ha devastato la cattedrale, si stanno ora concentrando sul monitoraggio del sito, per verificare che non vi siano focolai residui e che

la struttura sia stabile

, ha riferito ancora Plus, citato dai media francesi. Gli oggetti erano stati custoditi nella sagrestia e ora si trovano nella sede del Comune di Parigi.

Ultimo aggiornamento: 09:33

