di Ilaria Bosi

NORCIA - Ha percorso all'incirca 60 chilometri, fiutando tra rocce e salite per ritrovare la sua casa. Protagonista della storia che sta commuovendo tante persone è Nocciolino, un cane meticcio di taglia grande, che ha all'incirca 11 anni. Cinque anni fa il proprietario dell'animale è venuto a mancare e lui ha contintinuato a vivere nella zona di Todiano, una piccola frazione vicino Norcia. Col terremoto del 2016, Nocciolino, che ama la libertà e il suo territorio, si è stabilito a Norcia. Molte persone si sono occupate di lui, fino a quando, più di recente, è stato portato a Foligno, in una pensione per cani.Nocciolino è molto buono ma diffidente: per catturarlo, a metà giugno, i veterinari lo hanno dovuto addormentare. Ma una volta messo al sicuro a Foligno, Nocciolino non si è dato pace. Quella, del resto, non era casa sua e, tempo una settimana, il cagnolone si è allontanato dalla struttura. Sui social sono circolati tanti annunci che segnalavano la scomparsa del cane, ma nessuno tra i tanti che si sono presi cura di lui, poteva immaginare l'epilogo. Dopo tanto peregrinare, infatti, Nocciolino è tornato a Norcia, nella sua terra. Ed ora è già scattata la mobilitazione per fare in modo che resti lì, libero di respirare la sua aria, senza costrizioni. Nella giornata di lunedì, come riferisce l'Ansa, Stefano Proietti, un commerciante di Monteleone che si è preso più volte cura del meticcio, incontrerà il vice sindaco di Norcia Pietro Luigi Altavilla. «Gli proporrò - dice - di trovare una soluzione affinché possa restare in città. La legge - aggiunge - offre la possibilità di concedergli la cittadinanza onoraria, oppure dichiararlo cane di quartiere o cane libero accudito e se ci sarà da affrontare delle spese sono pronto a sostenerle, come ad esempio stipulare una polizza assicurativa». Il caso di Nocciolino finirà in giunta: "Ne parleremo lunedì pomeriggio - ha detto il vice sindaco all'Ansa - per trovare la soluzione migliore per questo animale».