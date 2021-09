No vax diffondono numeri telefonici di virologi e politici: oscurate la chat Telegram “Basta dittatura”

Emesso un decreto di sequestro dalla procura di Torino per la Chat Telegram 'Basta dittatura', tra gli strumenti di comunicazione di alcuni gruppi No Vax e No Green Pass. Ancora nessuna risposta ufficiale dalla struttura legale del social, informata via mail dai magistrati, secondo quanto riferisce La Stampa. Nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una rogatoria internazionale.

La chat è quella che ha pubblicato, tra i vari riferimenti, anche i numeri di telefono di Palazzo Chigi, dall'ufficio per la Comunicazione a quello del programma di governo, nonchè di noti virologi e di politici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 11:26

