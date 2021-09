Bassetti e i no vax: «Ancora minacce in piena notte, ma qualcuno alla fine piangerà»

Matteo Bassetti ancora alle prese con le minacce dei no vax. «Stanotte ho ricevuto ancora tre telefonate, tra mezzanotte e le tre del mattino. Continuano, purtroppo, con minore insistenza negli ultimi giorni anche perché avranno capito buona parte di loro che le Procure stanno lavorando e quando si arriverà alla fine, credo, che qualcuno piangerà», ha rivelato l'infettivologo, primario dell'ospedale San Martino di Genova.

Intervenuto ad Agorà su RaiTre, il professor Matteo Bassetti ha parlato così dei no vax: «I loro insulti non sono contro i giornalisti, contro di me, contro Burioni o contro Draghi. Loro insultano tutti gli italiani che diligentemente hanno fatto il proprio dovere, vaccinandosi. A me non interessano, perché saranno perseguiti dalla legge, ma insultano la stragrande maggioranza degli italiani e soprattutto i giovani si stanno vaccinando, dando l'esempio ai 50enni con la sindrome di Superman».

Sul green pass, invece, Matteo Bassetti ha detto di essere favorevole ad una estensione: «Con la variante Delta, purtroppo, non basta l'80% della popolazione vaccinata, perché la contagiosità è divenuta molto simile a quella della varicella. Quindi dobbiamo tendere a oltre il 90% per coprire con l'immunità di gregge i non vaccinati». E sulla vaccinazione, l'immunologo genovese ha spiegato: «In questa estate abbiamo fatto fare ai medici il mestiere dei politici. Il mestiere dei medici è dire vacciniamo più persone possibile. Tutte le ipotesi sono fattibili, quello che mi dispiace è che abbiamo fatto diventare i vaccini un argomento di lotta politica. Questo è forse la dimostrazione di una classe politica non all'altezza. La vaccinazione è un atto d'amore verso noi stessi per evitare di contrarre una malattia grave e evitare di intasare le terapie intensive e ospedali, cosa che probabilmente succederà nel prossimo autunno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 11:26

