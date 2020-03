La mamma va a svegliarlo, Nikita morto nel sonno a 16 anni. Era una promessa del rugby

Un ragazzo di appena 16 anni,, è morto nel suo letto, probabilmente nel sonno: è successo questa mattina in provincia di Ancona a Castelbellino. Un terribile incubo per la mamma, che è andata nella sua stanza per svegliarlo come ogni mattina, ma ha trovato il figlio esanime e senza vita.Inutile l’intervento dei soccorsi, allertati dalla mamma dopo la scoperta choc delle prime ore di questa mattina, alle 7.30: i sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo, ma non sono riusciti ad evitare la tragedia. Per portarlo in ospedale era arrivata anche l’eliambulanza, che è però ripartita ed è tornata indietro vuota. Un dramma che hae gli amici del giovane.