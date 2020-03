Coronavirus: insieme da 60 anni, coniugi separati per la quarantena. Lei lo saluta dalla finestra FOTO

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 16:00

Uniti in matrimonio da oltre 60 anni, ora sono costretti ad essere: sta commuovendo il mondo la storia di. Lui positivo al Covid19, lei negativa: Gene è in quarantena al Life Center di Kirkland, nello stato di Washington, dove ci sono stati diversi casi di contagio.Lei non può avvicinarlo, non può abbracciarlo e non può avere contatti con lui: e la foto che vi mostriamo, che ha fatto il giro del mondo,, con l’anziana accompagnata dal figlio che saluta il marito dalla finestra. Dopo 60 anni insieme, per riunirsi dovranno aspettare, se tutto va bene, qualche settimana. Nella zona,, ci sono stati sei morti e 18 contagiati.