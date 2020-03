Coronavirus, bimba di 45 giorni positiva in Toscana

Coronavirus, scuole chiuse: poche lezioni online, prorogato il divieto per i viaggi d'istruzione​

Ore 9.30 Nuova stretta in Vaticano, distanza di un metro. In Vaticano arrivano nuove e più stringenti disposizioni per contenere l'infezione da Covid-19. Tra le nuove disposizioni, apprende l'Adnkronos, la Direzione sanità igiene del Governatorato chiede di «sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità».

Bimba di 45 giorni positiva in Toscana. In Toscana c'è anche una bambina di 45 giorni tra gli ultimi casi risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus Covid-19. Da quanto si apprende, la neonata, che presenterebbe sintomi simil influenzali, proviene da Massa (Massa Carrara) ed è stata ricoverata ieri sera all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stato predisposto per lei un percorso protetto. Tra i 24 nuovi casi di positivi al coronavirus registrati in Toscana ieri, anche quello di un altro neonato di tre mesi di Chiusi (Siena). Altri due bambini di 10 e 11 anni sono risultati positivi nei giorni scorsi. In totale i casi positivi finora segnalati in Toscana sono 62. Sette complessivamente i ricoverati in terapia intensiva: tre a Firenze, uno a Livorno, uno ad Arezzo e due su Lucca e provincia.

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone in più rispetto a mercoledì pari al 21,8%. Per quanto riguarda i guariti, sono 414 in Italia, 138 in più di ieri, con un incremento del 50%. I morti sono 148, 41 in più di ieri, con un incremento del 38,3%. Il totale di chi ha contratto il virus è quindi di 3.858.Oggi è il primo giorno di applicazione del Dpcm del Governo che stabilisce, tra l'altro, la chiusura delle scuole. E' di oggi, inoltre, la notizia che dal governo è arrivato il via libera al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo. In Cina intanto le vittime hanno superato quota tremila secondo in nuovi dati diiffusi. Il totale dei contagi nel Paese è di 80.409 casi confermati.