Coronavirus, Spallanzani: «31 contagiati, sette con supporto respiratorio. Non siamo in fase di assedio»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

«I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 34». «I pazienti, ad oggi, dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del coronavirus sono 244».«Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili abilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio», si legge nel bollettino. «Non stiamo in una fase di grande assedio. Sono numeri al momento abbastanza contenuti. Nessuna attività è sospesa», ha detto il direttore sanitario Francesco Vaia.Il direttore sanitario dello Spallanzani ha anche: «Stavano molto male. Abbiamo temuto per la loro vita», ha riferito a margine del bollettino medico. «Ormai sono guariti e stanno bene - ha aggiunto - l'uomo, in particolare, sta accanto alla moglie nel percorso di riabilitazione. A breve saranno dimessi».