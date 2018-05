Bimbo morto soffocato da un giocattolo. A Pomeriggio 5: «Ecco perché la mamma è iscritta nel registro degli indagati»

si torna a parlare del piccolo, il bimbo di Carpi di 4 anni che in un primo momento si pensava fosse morto soffocato da un giocattolo. Ma ci sarebbero delle novità. L'inviata difa il punto della situazione.«Il cavo orale di Nicolas - spiega in diretta la giornalista - risulterebbe pulito e secondo i medici legali il pupazzetto non èdel bambino., la mamma indagata per atto dovuto per omicidio volontario, avrebbe dichiarato di aver estratto lei stessa il pupazzetto, ma non ci sarebbero lesioni. L'auto della donna sarebbe stata messa sotto sequestro. Dovrebbe essere portata ai Ris di Parma per valutare un dettaglio. Al pronto soccorso il medico avrebbe aperto lo sportello del passeggero anteriore e avrebbe trovato Nicolas accovacciato a pancia in sotto, sotto al cruscotto».Le indagini proseguono.