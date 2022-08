Napoli, turisti lasciano sul tavolo della pizzeria una busta con 750 euro. I proprietari: «Aiutateci a trovarli»

Mangiano una pizza a Napoli, ma andando via lasciano una busta con 750 euro sul tavolo. Troppo, per una mancia. Così il proprietario della pizzeria Leazza, che si trova nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ha provato a rintracciarli. Il ristoratore ha pubblicato un frame del video della telecamera di sorveglianza, con la speranza che qualcuno possa riconoscergli e gli restituisca il denaro.

Turisti maleducati con una cameriera, il ristorante chiude prima: «Nessuno può trattare male il mio staff»

Il messaggio del proprietario

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato l'appello del proprietario della pizzeria, ancora in cerca dei due turisti. «Sono il proprietario della Pizzeria Laezza in via speranzella 125(Quartieri Spagnoli) L’altra mattina intorno alle 12 2 turisti hanno perso una busta con dei soldi, 750€, e volevo restituire il danaro. Secondo me stanno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto. Se potesse aiutarmi a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città», si legge.

Chi è Tiziana Morandi, la truffatrice di uomini: «Adescati su Facebook. Dai 30enni ai pensionati, colpi anche da 80mila euro»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA