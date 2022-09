Napoli choc, tabaccaio rapinato e picchiato da cinque uomini: caccia ai cinque banditi VIDEO

Violenta rapina in una tabaccheria di Afragola, nel Napoletano. In cinque, due armati, hanno picchiato il titolare ed hanno portato via sigarette, gratta e vinci e denaro ancora da quantificare. Il tutto è nelle immagini del sistema di videosorveglianza: il video sta facendo il giro del web.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e dei militari della locale stazione, intervenuti a via Giovanni Amendola 157, nessun colpo d'arma da fuoco è stato esploso ma durante la rapina il titolare dell'attività è stato e colpito alla testa con il calciolo di un'arma.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri che nel pomeriggio durante una serie di perquisizioni nel rione Salicelle hanno rinvenuto e sequestrato in un seminterrato una pistola scacciacani k-italy calibro 8, priva di tappo rosso e completa di serbatoio vuoto e un fucile a canna mozza Benelli. In un vano tecnico di un ascensore rinvenuti e sequestrati diversi capi d'abbigliamento. Sulle armi e sui vestiti verranno effettuati gli accertamenti del caso per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o delitti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 14:16

