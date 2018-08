Napoli-Milan, Dazn non funziona: utenti infuriati, cosa sta succedendo al calcio in diretta

“Qualcosa non ha funzionato”, la fotografia perfetta dell’Italia di oggi, non solo per quanto riguarda #Dazn pic.twitter.com/orqT6VQ2Xc — Ronny Gasbarri (@Nyron81) August 25, 2018

Prima diceva errore ora va ma non risponde a nessun comando e devo guardarla così... #dazn siete i numeri 1...numeri 1 quasi come #Karius 😭😂

Anche sto sabato aspettiamo il prossimo per vedere la #seriea bene? pic.twitter.com/Keqb1jKSnc — Federico Tringale (@fedetringa9) August 25, 2018

Servizio #DAZN pessimo! Truffa per gli appassionati di calcio italiani.#NapoliMilan — Mattia Roncalli (@MattiaRoncalli) August 25, 2018

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 09:05

, almeno per tantissimi utenti che stanno sfogando la loro, anticipo delle 20,30 della seconda giornata di campionato, doveva essere la prova del nove per la piattaforma che ha l'esclusiva per tre delle dieci partite di serie A in programma ogni fine settimana.Nonostante i miglioramenti riscontrati in occasione di Sassuolo-Inter, questa sera i problemi sono ritrornati e sui social sono diverse le testimonianze di spettatori che non riescono a vedere la partita. Non è chiaro da cosa sia dipeso il blocco che, comunque, non sembra aver coinvolto tutti.Su alcuni dispositivi inoltre, appare una scritta in sovraimpressione che disturba la visione del match. Oltre allo scarto tra pc e televisione di almeno un minuto.Problemi personali di linea? O qualcosa derivante dalla piattaforma stessa? Gli appassionati di calcio si interrogano sulle cause ma si chiedono anche perché si sia arrivati a questa situazione.