Due persone sono state arrestate dalla Digos per gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a Napoli. Si tratta di due persone, già note alle forze dell'ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull'accaduto per delineare un quadro più chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanze della sede della Regione Campania, dove c'è stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri.

Durante le fasi degli scontri di ieri sera a Napoli decine di scooter sono stati usati dai manifestanti per ostacolare e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. È uno degli elementi che emergono dalle indagini della Digos, e che delineano il carattere di una «azione preordinata», come affermato poco fa dal viceministro all'Interno Matteo Mauri.

IL VIMINALE «Quanto accaduto la scorsa notte a Napoli è gravissimo. L'aggressione alle Forze dell'Ordine e la guerriglia urbana scatenata tra le strade della città in prossimità della Regione sono atti criminali. E così verranno trattati. È del tutto chiaro che non si è trattata di una protesta spontanea. Ma di azioni preordinate, organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti, da ambienti criminali, anche legati a settori dell'estremismo politico». Così il Vice Ministro dell'interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri, sull'aggressione alle Forze dell'ordine compiuta a Napoli questa notte. «Si tratta di delinquenti che risponderanno per quello che hanno fatto», aggiunge Mauri. «A maggior ragione perché provano a speculare sulla situazione difficile che si sta vivendo, sia dal punto di vista sanitario che per le conseguenze sulla vita dei singoli cittadini. La risposta dello Stato sarà adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti avvenuti. I responsabili di questi atti vergognosi saranno individuati con rapidità. A tutti gli agenti coinvolti, al Questore di Napoli, invio la mia totale solidarietà. Ringraziandoli - conclude il viceministro dell'Interno - ancora una volta per l'abnegazione, la prontezza e la professionalità con cui hanno saputo gestire la situazione».

POLIZIOTTI CONTUSI È di due agenti contusi e numerose auto delle forze dell'ordine danneggiate, il bilancio dei disordini avvenuti ieri sera a Napoli. Si tratta di due agenti del reparto mobile che hanno riportato contusioni uno alla mano e l'altro alla gamba. Anche un carabiniere ha riportato problemi a un orecchio destro a causa dell'esplosione ravvicinata di un grosso petardo.

CARABINIERI FERITI Quattro carabinieri sono rimasti feriti durante gli scontri che si sono registrati ieri sera a Napoli. I militari sono dovuti ricorrere alle cure mediche per contusioni varie e problemi all'udito in seguito all'esplosione di grossi petardi: per tre la prognosi è di 5 giorni, per un altro è di tre giorni. Durante la guerriglia è stata danneggiata anche un'auto: è stato rotto il vetro posteriore lato passeggero, lesionato il parabrezza; danni anche alla carrozzeria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 12:06

