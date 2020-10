De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. Lucia Annunziata lo incalza: «Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?»

De Magistris in tv durante gli scontri di Napoli. La critica della Annunziata: «Non è meglio che vada in città invece di stare in tv?». Piovono critiche da più parti sul sindaco partenopeo che è ospite della trasmissione di Rai 3 Titolo Quinto.

Mentre a Napoli scoppia la rivolta contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown il sindaco Luigi De Magistris è in diretta su rai 3 a Titolo Quinto. Profetiche le sue parole:«Se non sai gestire la comunità e pensi di diventare tiranno, l'esplosione è dietro l'angolo». Ed è proprio quello che sta avvenendo proprio a Napoli dove i manifestanti sono in corteo per le vie del centro, cosa attualmente vietata dall'ordinanza della Regione Campania. Durante la manifestazione è stata aggredita anche una troupe di Sky tg 24.

La giornalista Lucia Annunziata lo ha incalzato: «ma non sarebbe meglio se lei andasse lì?», De Magistris risponde: «Ma ora cosa devo fare?». Pioggia di critiche sui social per l'atteggiamento del sindaco di Napoli.

Ma De Magistris che invece di volare in Comune e ci convocare un’ unità di crisi sulla guerriglia a Napoli resta seduto negli studi di Rai3? #titoloquinto pic.twitter.com/TOnViSqmV5 — eva giovannini (@evagiovannini) October 23, 2020

Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3. La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ma ora cosa devo fare? — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2020

Lavoro in TV, ma con tutto il rispetto credo che il sindaco di Napoli debba uscire dallo studio di #titoloquinto vista la caotica situazione nella città — Andrea Vianello (@andreavianel) October 23, 2020

