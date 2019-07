Domenica 14 Luglio 2019, 21:02

Un uomo è deceduto ina Marina Palmense sotto gli occhi della figlia. Unaper una famiglia residente ae arrivata nelper una vacanza. L’uomo è stato sorpreso da un malore in acqua, hanno provato a rianimarlo ma ogni tentativo è risultato vano. Un altro decesso sulla costa fermana, dopo l’anziano di Montottone al mare con le colonie a Porto San Giorgio, venuto a mancare la settimana scorsa in seguito ad un, poco lontano dal suo gruppo di amici che l’anno trovato esanime nelle acque a sud della cittadina.Prima ancora, c’erano già stati altri due decessi in mare dall’inizio dell’estate, a Lido di Fermo e a Porto Sant’Elpidio, durante le giornate di caldo più rovente. Di certo l’ottantenne romano deceduto ieri, non avrebbe mai potuto immaginare ieri mattina quando si è immerso per trovare un po’ di refrigerio che anche a lui sarebbe toccata la stessa sorte.L’anziano, cardiopatico, è infatti èche si trovava non lontano da lui. L’uomo, M.L. 82 anni, era arrivato ieri da Roma, assieme alla famiglia, era entrato in acqua per rinfrescarsi ma un malore è stato fatale e per l’ottantenne non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno, sulla spiaggia libera di Marina Palmense, di fianco allo Spinnaker. Ad intervenite è stato il bagnino che effettua il servizio di salvataggio presso lo, il quale lo ha soccorso e portato a riva ma purtroppo ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati subito la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e i militari della Capitaneria di Porto che hanno ricevuto la segnalazione dai Carabinieri. Uno choc enorme per la figlia e la moglie della vittima, arrivate con il camper per un periodo di vacanza presso il camping Jolly.A dare l’allarme è stata infatti la, quando l’ha visto prendere il largo l’ha raggiunto e ha fatto la triste scoperta. Ha subito allertato i soccorsi e chiamato il bagnino ma era troppo tardi, l’uomo era già morto. A causare il decesso molto probabilmente è un malore che deve aver provato l’arresto cardiaco.