Frontale tra auto e moto: morto Antonello, giovane arbitro 24enne. Arrestata una donna

Un centauro di 24 anni,, giovane arbitro professionista, è morto in uno scontro frontale tra la sua moto e un'auto, una Ford, che secondo i rilievi della Polizia locale avrebbe imboccato contromano la strada su cui viaggiava. Alla guida dell'auto una donna di 46 anni che è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale e ora è ai domiciliari.L'incidente è avvenuto ieri sera a Bari, in viale Gandhi, quartiere Poggiofranco: la donna, che ha riportato ferite lievi, non è risultata positiva all'alcol test. La giovane vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico dove però è morta poco dopo.