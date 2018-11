Ucciso dagli indigeni sull'isola sperduta dell'India: voleva convertirli al Cristianesimo

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva convertirli al, ma la sua missione è stata vana e ha pagato con la vita., missionario 27enne americano di Vancouver, nello stato di Washington, è morto qualche giorno fa su una sperduta isola indiana, la, su cui era sbarcato per convertire gli indigeni locali, iJohn, arrivato nei pressi dell’isola - una delle regioni più isolate al mondo, nell’arcipelago delle- ha fatto un giro in canoa con dei pescatori,: ma in breve tempo è stato aggredito dagli indigeni che lo hanno prima tempestato di frecce, poi lo hanno legato con una corda e trascinato via. Non a caso l’isola è vietata ai visitatori, e John, pur avendo intenzioni nobili,Ma ironia della sorte, gli indigeni che lo hanno ucciso: secondo gli accordi infatti è vietato avere contatti con queste tribù, per proteggerli dal mondo esterno e dalle malattie. Le varie tribù dell’arcipelago infatti furono decimate dall’invasione coloniale britannica, e a sopravvivere erano state solo due tribù, ie i: ma se i primi accettano spesso di trascorrere giornate con i turisti, i secondi sono molto meno ospitali, come Chau ha provato sulla sua pelle.