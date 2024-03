Daniela muore per un tumore nel giorno del suo compleanno: «Grazie ai medici per le cure. Non piangete, vi amerò dal cielo»

di Redazione web

Una vita stroncata troppo presto da un brutto male. E una coincidenza tragica: la morte nel giorno del suo compleanno. Il decesso a Belluno il 24 marzo 2024. Era ancora giovane e piena di vita Daniela Signorini, appena 58 anni, amava la musica, gli animali e le passeggiate all'aria aperta. Ma il tumore non le ha lasciato scampo.

Il messaggio per i medici

Nell'epigrafe i ringraziamenti al personale medico per le cure prestate: «La famiglia porge un sentito ringraziamento al personale tutto dei reparti Oncologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano e Pneumologia dell’Ospedale di Belluno per le amorevoli cure prestate».

La commozione di familiari e amici

La famiglia, con papà Ivone, le figlie e la sorella Rita che è pediatra, ne hanno dato l'annuncio nell'epigrafe. Profondo dolore anche da parte dei tanti amici: in particolare quelli del coro polifonico Ctg di Belluno in cui la donna cantava come contralto.

Il funerale

Le esequie martedì 26 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cusighe da dove si proseguirà per il cimitero. Sull'annuncio funebre l'ultimo messaggio con le parole di Sant'Agostino: «Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò in cielo come vi ho amato in terra».

