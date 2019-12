Morto soffocato da un boccone mentre festeggia al ristorante la maratona appena corsa

La polizia è intervenuta sul posto e ora indaga sull'episodio. Le cause della morte sono da accertare. Da quanto è stato spiegato, la vittima dopo la corsa è andata a pranzo per festeggiare con gli amici la medaglia conquistata dopo aver corso 42 km. Sarebbe rimasto soffocato da un boccone, chi era insieme a lui ha cercato di aiutarlo, correndo fuori dal locale in cerca dei soccorritori che erano vicino alla piazza dove è avvenuta la tragedia .

Domenica 15 Dicembre 2019, 17:35

