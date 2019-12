Malore dopo il traguardo della mezza maratona: Ciro muore davanti agli amici disperati

Morto un runners sul traguardo di una gara a Latina . Tragedia questa mattina, poco prima delle 13, sul traguardo della Mezzamaratona di Latina : vittima un podista, Ciro Imparato , 45 anni, che viveva a Borgo Montenero a Terracina. Dopo aver concluso la prova di 21 km, ha accusato un malore, s’è accasciato a terra tra l’incredulità di tutti. Subito dopo il, come racconta Il Messaggero in un articolo di Giuseppe Baratta, è stato soccorso dal personale medico ma gli sforzi sono stati vani perché il, dopo essere stato trasferito all’ospedale di Latina in ambulanza, è morto lasciando disperati la sua famiglia, i suoi compagni di squadra della Podistica Pontinia , con cui era tesserato, e il resto dei partecipanti all’evento.