Morto per covid dopo aver avuto l'esenzione dal vaccino: indagato il medico di base no vax

E' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. E' il caso del medico di base no vax che esentò Franco Trinca, biologo nutrizionista, dal vaccino, deceduto poco dopo per aver contratto il covid. «Io ho rilasciato al dottor Trinca una esenzione in scienza e coscienza - ha spiegato il dottore - e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul vaccino».

Anche il biologo era contrario al vaccino: faceva parte dei coordinatori del movimento "Uniti per la libera scelta". «Trinca - ha aggiunto il suo medico - aveva delle chiare condizioni che potevano portare all'esonero e la sua certificazione è stata accolta anche dall'Istituto superiore di Sanità che l'ha valutata dopo l'apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dell'ordine dei biologi in quanto non vaccinato. In quel momento la certificazione è stata ritenuta idonea. Lui è mio paziente da tantissimi anni non è venuto da me per avere l'esenzione». Quando è stato ricoverato, ha detto ancora, «ha rifiutato i monoclonali, poi li ha accettati qualche giorno dopo, ma ormai era tardi per quel trattamento e ne ha rifiutati anche altri». Dalla procura di Perugia, è stato reso noto nei giorni scorsi che è stata eseguita a Roma l'autopsia sul corpo di Trinca «al fine di verificare l'effettiva causa di morte».

Il biologo «era risultato, da altre indagini in corso, destinatario di esenzione dalla somministrazione del vaccino» e in particolare l'accertamento autoptico - aveva spiegato l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone - si è reso necessario per comprendere se le situazioni che avevano giustificato l'esenzione fossero effettive e, in caso contrario, se il decesso, eventualmente dipendente da Covid, potesse essere ricollegabile all'omessa somministrazione del vaccino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 21:19

