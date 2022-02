Malore in gita con il figlio di 10 anni, muore insegnante di musica di 56 anni. Pianista da 500 concerti nel mondo

Alberto Crivellari è morto a 56 anni all'improvviso ieri mattina, sabato 19 febbraio, a Transacqua di Fiera di Primiero (Trento) dove si era recato con il figlio di 10 anni per trascorrere una giornata di svago. Inutili i soccorsi, prestati comunque rapidamente.

Chi era Alberto Crivellari

Nativo di Piove di Sacco, Alberto Crivellari viveva a Padova dove insegnava in una scuola media musicale dopo il diploma in pianoforte. Era un vero talento, si era diplomato giovanissimo al Conservatorio Pollini di Padova dove era stato ammesso con dispensa ministeriale alla fine della scuola elementare. Grande sgomento a Piove di Sacco dove era nato ed aveva vissuto fino ai vent'anni. La famiglia Crivellari ha gestito fino ad una ventina d'anni fa una storica farmacia in città che poi è stata ceduta anche se ha mantenuto il nome.

Alberto Crivellari ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, debuttando in pubblico a soli cinque anni, dando inizio ad una carriera da “enfant prodige”. Diplomatosi a Padova, Laureatosi a Venezia e Parigi, ha tenuto oltre 500 concerti in tutto il mondo. Ha eseguito gran parte del repertorio pianistico e cameristico: i suoi concerti sono stati registrati e trasmessi da radio e televisioni europee, americane ed asiatiche.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA