Morta Toffee, la super fan di Vasco investita sulle strisce mentre passeggiava col cane: aveva 57 anni

Morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce. Daniela Volponi aveva 57 anni e per tutti ad Ancona era nota come "Toffee", per la passione sfrenata per Vasco Rossi. La donna stava passeggiando con la sua cagnolina Trilly, quando è stata travolta da una Mercedes. L'animale si è salvato e preso in custodia dalla polizia locale, mentre per lei non c'è stato nulla da fare, scrive il "Corriere Adriatico" che l'aveva intervistata lo scorso giugno.

Ha mal di testa, in ospedale per tre volte le danno la tachipirina: ma Alessandra aveva un tumore al cervello

Alessandra Arletti travolta e uccisa a 20 anni da un Suv mentre fa jogging con un amico

Ancona, Daniela Volponi morta a 57 anni

L'incidente è avvenuto sulla via Flaminia, nel quartiere di Villanova, intorno alle 9.30 di martdì mattina. Secondo le prime ricostruzioni l'auto che l'ha travolta era riuscita a fermarsi in tempo, ma è stata tamponata da una seconda automobile, che ha provocato la morte di Toffee. La polizia sta accertando la dinamica, per capire se Daniela sia stata effettivamente colpita dopo il tamponamento, oppure prima. Entrambe le auto erano guidate da due donne, negative all'alcol test. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Il magistrato deciderà nelle prossime ore se effettuare l'autopsia.

Rosario Raffa, rapper di 18 anni muore dopo l'incidente in moto. Il ricordo: «Aveva grandi progetti»

L'amore per Vasco

Daniela amava Vasco Rossi e la sua musica alla follia. Dal 1983 a oggi non si era persa un tour. Faceva parte del suo fan club ufficiale e più volte aveva avuto l'occasione di incontrarlo. Il cordoglio del sindaco Stefania Signorini: «E’ con grandissimo dispiacere che questa mattina ho appreso dell’investimento mortale avvenuto a Villanova. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza alla famiglia della vittima».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA