Alessandra Arletti travolta e uccisa a 20 anni da un Suv mentre fa jogging con un amico

Travolti da un suv mentre facevano jogging. Alessandra Arletti, 20 anni, è stata sbalzata per diversi metri ed morta sul colpo. L'amico, che di anni ne ha 19, è ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata all’ospedale civile di Baggiovara, in provincia di Modena. Ha gravissime ferite alle gambe e al torace. L'auto era condotta da un uomo di 60 anni, risultato negativo all'alcol test.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto giovedì 1 settembre, intorno alle 19.30. I due ragazzi stavano correndo lungo traversa San Giorgio, una strada che già in passato è stata protagonista di incidenti di questo tipo (nel 2019 è deceduto un podista, anche lui investito da un'auto). L'impatto tra la Jaguar bianca e i giovani è stato fortissimo, tanto che per Alessandra i soccorsi sono stati inutili. Il ragazzo, scivolato nel fossato adiacente alla strada, è stato portato all'ospedale di Baggiovara e non è ancora fuori pericolo. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di stabilire le responsabilità e se l'uomo stesse viaggiando a velocità troppo elevata.

La famiglia ricorda Alessandra

Alessandra frequentava l’istituto per geometri Guarini di Modena ed era all'ultimo anno. Sognava di diventare geometra come il papà. Federica, sorella maggiore della ragazza, la ricorda su Instagram in una foto che la ritrae sorridente. «Mi hai lasciato un vuoto immenso, vola in cielo amore mio», si legge.

