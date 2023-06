Bibione, turista muore sul bagnasciuga: malore dopo il bagno in mare, choc in spiaggia

di Redazione web

Il malore mentre torna sul bagnasciuga dopo un bagno refrigerante in mare: una turista tedesca in vacanza a Bibione (Venezia) muore dopo un lungo tentativo di rianimazione. È successo ieri, venerdì 9 giugno verso le 12:30, sul litorale di Bibione Pineda. La donna, 75enne cittadina proveniente dalla Germania, stava facendo il bagno in mare quando ha deciso di ritornare sui suoi passi. È stato proprio sul bagnasciuga che è stata colta da malore accasciandosi sulla sabbia. Se ne sono accorti i bagnini della Bibione Mare con i colleghi del vicino concessionario che sono subito accorsi lanciando l'allarme.

I soccorsi disperati dei bagnini

Il personale di spiaggia si è mobilitato praticando la rianimazione cardiopolmonare e attivando anche il defibrillatore. Nel frattempo è arrivato il personale del 118 con i sanitari del Punto di primo intervento di Bibione e i colleghi di Treviso che sono atterrati con l'elicottero nella piazzola più vicina dopo aver fatto scendere il medico con il verricello. Purtroppo nonostante il lungo tentativo di salvare la donna, i soccorritori si sono dovuti arrendere: la donna è deceduta per un infarto fulminante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 15:52

