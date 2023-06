Donna di 57 anni trovata morta in casa dalla figlia

Dramma stamattina a Pollenza, in provincia di Macerata, dove una donna è stata trovata senza vita in casa dai familiari. L'allarme è scattato intorno alle 8.30 quando la donna, 57enne, è stata priva di vita nella propria abitazione: non ci sarebbero purtroppo dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti e carabinieri e il 118

Sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

