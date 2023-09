Monaco, saluto nazista durante l'Oktoberfest: arrestati due 24enni italiani

di Redazione web

Due ragazzi italiani 24enni sono stati arrestati all’Oktoberfest a Monaco di Baviera per aver fatto il saluto nazista durante l'Oktoberfest. I due giovani, che si sono filmati, sono attualmente in stato di arresto, fino al giorno del processo.

I due non hanno commesso un reato di poco conto: in Germania il saluto a mano tesa è vietato dalla legge e punibile con fino a tre anni di reclusione o una multa di varia entità, a discrezione dei giudici.

La data del processo non è stata ancora stabilita.

Cosa è successo

A Monaco di Baviera, verso le 17.45 di mercoledì 27 settembre, due ventiquattrenni hanno iniziato a provocare sconcerto durante l'Oktoberfest, esibendosi nell’Hitlergruss ("saluto di Hitler") a braccio alzato, filmandosi a vicenda con i loro smartphone e applauditi dai compagni.

I due, provenienti dalle provincie di Isernia e di Matera, sono stati immediatamente trattenuti dal servizio di sicurezza dell’Oktoberfest fino all’arrivo degli agenti che li hanno arrestati.

Cosa rischiano

Dato che nessuno dei due imputati ha una residenza permanente in Germania, la Procura ha poi confermato la detenzione, allo scopo di evitare il pericolo di fuga.

Oggi i due sono stati portati dinanzi al giudice istruttore che ha convalidato l’arresto e disposto il mantenimento della misura cautelare fino al momento del processo, la cui data non è ancora stata fissata.

La magistratura di Monaco è particolarmente severa in casi come questo, in quanto tende a condannare a multe molto elevate, perché si ritiene che se il saluto nazista è inaccettabile in tutta la Germania lo è particolarmente in quella che fu la capitale del movimento nazional-socialista.

