Sparatorie a Rotterdam. La polizia: «Ci sono morti e feriti». Fermato un uomo con abiti militari

di Redazione web

La polizia olandese ha reso noto che un uomo è stato arrestato a Rotterdam, teatro di due sparatorie in due diversi luoghi della città, che avrebbero causato delle vittime. Si tratta di un 32enne sospettato di avere aperto il fuoco in un appartamento e poi di avere fatto irruzione in un ospedale dove avrebbe appiccato un incendio. Lo riportano i quotidiano olandesi De Telegraaf e Volkrant, che precisano che la situazione al momento è ancora caotica.

+++news in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 18:24

