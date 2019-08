Fermato mentre rientra dalle vacanze in Italia con i figli. La scoperta choc: nella valigia c’è la moglie morta

Martedì 20 Agosto 2019, 16:55

Un uomo che era in vacanza in Italia è stato fermato dalla polizia al suo rientro in, dove risiede. È stato individuato nei pressi diin, e gli agenti hanno scoperto che nel bagagliaio della sua auto c'era, nascosta in una valigia, sua moglie morta. Con l'uomo viaggiavano anche, addormentati, i due figli minorenni di 6 e 8 anni, ignari della triste vicenda. L'orribile scoperta è avvenuta nella giornata di domenica dai gendarmi dell'Alta Savoia, intorno alle 5 del mattino.L’uomo, di nazionalità francese, era già noto alla giustizia ed è stato immediatamente arrestato e accusato di omicidio.Come riportato dal quotidiano francese Le Parisien i due bambini, al momento del fermo, stavano dormendo sui sedili posteriori e probabilmente, poichè molto tranquilli, erano all'oscuro di tutto.È ora in corso un’indagine per omicidio per ricostruire la dinamica della vicenda. Riprendendo i dati riportati dal, sono state 121 le donne uccise oltralpe nel 2018 da compagni o ex compagni, praticamente una ogni 3 giorni.