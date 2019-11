Casa ex ministro Trenta, la procure militare apre un'inchiesta

Continunao i problemi per la ex Ministra della Difesa Elisabetta Trenta. La Procura militare di Roma ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati nè ipotesi di reato, dopo le notizie di stampa sull'appartamento di servizio assegnato a Elisabetta Trenta quando era ministro della Difesa e che l'esponente grillina ha mantenuto anche al termine del suo incarico dopo la riassegnazione dell'alloggio al marito che è un militare. Al momento, spiegano fonti della Procura Militare, si tratta di un'indagine meramente conoscitiva per compiere i dovuti accertamenti sul caso.



Lunedì 18 Novembre 2019, 15:22

