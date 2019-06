Minori adescati online, l'investigatore della Polizia Postale: «Bisogna controllare la lista dei contatti dei nostri figli»

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Innanzitutto suggerisco di scaricare sugli smartphone la App YouPol, con cui si possono effettuare segnalazioni anonime su determinati fenomeni, invitando quindi le forze di Polizia ad indagare».«Assolutamente sì. Lo reputo un fondamentale strumento di indagine e di rapporto immediato con i cittadini».«Quello di controllare i nostri figli. Vale per i genitori, che hanno l'obbligo di tutela dei minori, ma anche per gli insegnanti a scuola».«Il primo passo è far capire ai genitori che regalare lo smartphone a un bambino di 8-10 anni non è come dargli un giocattolo. Lo smartphone è la finestra sul mondo, oramai lo posseggono 8 infra adolescenti su 10».«Far capire che i profili in Rete spesso non solo veritieri. Va verificata la lista dei contatti dei ragazzini che, spesso, su WhatsApp si ritrovano in gruppi con gente del tutto sconosciuta».«Esatto. La Rete non è affatto un mondo virtuale. É la realtà».riproduzione riservata ®