Migranti, oltre 130mila in Italia da inizio anno. Scontro tra Roma e Berlino sulle Ong in Ue

L'emergenza migranti nei numeri e nello scontro diplomatico. Da gennaio al 24 settembre 2023, oltre 186 mila persone sono arrivate via mare nell'Europa del sud (Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta) con la maggioranza, oltre 130.000, arrivati in Italia (+83% rispetto allo stesso periodo nel 2022)». Lo ha rivelato Ruven Menikdiwela, direttore dell'ufficio di New York di Unhcr durante una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu.

Quanti migranti sono morti in mare da inizio anno

Dall'inizio dell'anno al 24 settembre, «più di 2.500 migranti sono morti o dispersi dopo aver tentato di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa», ha detto il direttore dell'ufficio di New York di Unhcr. «Questo numero - ha aggiunto - rappresenta un aumento di due terzi rispetto alle 1.680 persone nello stesso periodo del 2022».

Lampedusa preoccupa l'Unhcr

«La situazione a Lampedusa è motivo di grave preoccupazione. Unhcr è presente e apprezza gli sforzi delle autorità per decongestionare rapidamente l'isola, ma l'Italia non può essere lasciata sola nel rispondere ai bisogni degli arrivi. L'Unhcr ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un meccanismo concordato a livello regionale per lo sbarco e la ridistribuzione dei migranti che arrivano via mare, in uno spirito di condivisione delle responsabilità e solidarietà con gli Stati in prima linea», ha sottolineato Ruven Menikdiwela.

Italia e Germania ancora divise

«Nessun via libera affrettato, il testo va approfondito». Dopo l'ok arrivato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al regolamento sulla gestione delle crisi è l'Italia a frenare sull'intesa chiave per la finalizzazione del Patto sulla migrazione e l'asilo. La proposta di compromesso avanzata dagli spagnoli ha convinto Berlino ma non ancora il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Lo scontro con la Germania sulle attività delle organizzazioni non governative resta altissimo. Palazzo Chigi si è detto «sorpreso» che, proprio mentre a Bruxelles era in corso il vertice decisivo per l'ok al Patto sui migranti, nel Mediterraneo navigavano 7 navi gestite dalle ong e battenti bandiera tedesca, delle quali quattro in area Sar italiana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 23:06

