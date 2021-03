Mezza Italia verso la zona rossa: cinque Regioni a rischio, Lazio in bilico. Domani l'ordinanza

I dati sui contagi da coronavirus in Italia negli ultimi giorni peggiorano, e l'intero Paese rischia di scivolare verso la zona rossa o arancione. In vista del monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute di domani, i governatori delle singole regioni sono già preoccupati e pronti a fare i conti con nuove restrizioni a partire da lunedì: a rischio zona rossa le attualmente arancioni Lombardia (dove negli ultimi giorni i casi sono stati quasi sempre più di 4mila) e l'Emilia Romagna, che ha visto un costante aumento dei malati in terapia intensiva.

Ma Emilia Romagna e Lombardia non sono le uniche a rischiare, come spiega Francesco Malfetano sul Messaggero: anche Piemonte, Campania e Toscana potrebbero passare in zona rossa dall'attuale arancione. Colpa delle varianti più contagiose - in primis quella inglese, ormai prevalente sul territorio nazionale - che stanno provocando un esponenziale aumento dei dati sui nuovi positivi, in uno scenario che vede l'Italia sulla soglia dei 3 milloni di casi totali di Covid con quasi 100mila morti.

In Emilia Romagna già da oggi le province di Bologna e Modena sono entrate in zona rossa, mentre Reggio Emilia, Ravenna, Cesena e Rimini sono in zona arancione scuro. In Lombardia, dove Brescia è già in zona rossa, il consulente della regione Guido Bertolaso già ieri aveva ammonito sul Paese che «si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa». Piemonte, Campania e Toscana, attualmente arancioni, potrebbero passare in rosso, così come Veneto e Friuli Venezia Giulia, ora in zona gialla, rischiano l'arancione. In bilico invece il Lazio, ora giallo, che potrebbe restare tale ma i cui dati restano al limite dell'arancione (la settimana scorsa l'Rt era a 0,92).

