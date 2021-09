Meteo, in arrivo una doppia perturbazione: temporali nel weekend in tutta Italia. Da settimana prossima arriva l'autunno

Il tempo sta cambiando su tutta Italia. L'anticiclone comincia a scricchiolare sotto la spinta di perturbazioni atlantiche che piomberanno sull'Italia. Ce ne saranno due fino al weekend, poi altre.

In queste ore un primo fronte perturbato sta impattando sul Nordovest, sull'arco alpino, in Emilia Romagna e in Toscana, successivamente si estenderà e si intensificherà anche sul Triveneto. Su queste regioni sono attese precipitazioni di forte intensità con temporali e locali grandinate. Un ulteriore peggioramento del tempo è previsto in serata e nella notte. Sul resto d'Italia, a parte una diffusa nuvolosità, il tempo sarà più asciutto.

Venerdì la perturbazione abbandonerà il Nord, interessando ancora il Triveneto e al mattino anche la Toscana, scendendo poi su Lazio e Umbria e quindi Marche nel pomeriggio.

Nel corso del weekend giungerà la seconda perturbazione con altre piogge e temporali soprattutto al Nord e sull'alta Toscana.

Il Maltempo, abbandonerà l'Italia soltanto domenica pomeriggio, quando tutto il Paese tornerà a vivere gli ultimi giorni d'estate. Le uniche nuovle persisteranno sul Triveneto. Fine settimana decisamente soleggiato, invece per il Centro-Sud.

Il bel tempo continuerà anche nei primi due giorni della prossima settimana, dopo di che, proprio in concomitanza con l'equinozio (mercoledì 22 settembre), potrebbe irrompere l'autunno con altre piogge e un deciso calo termico.

