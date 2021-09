Meteo, nel weekend maltempo in quasi tutta Italia: «Caldo africano al Sud». Ma da lunedì arriva l'autunno

Maltempo in arrivo nel weekend. Si prospetta un fine settimana all'insegna della pioggia, arrivata già al Nord-Est e che domani travolgerà tutto il settentrione e venerdì anche il Centro Italia: poi un weekend instabile, tranne al Sud e in Sardegna dove ci sarà una nuova fiammata di caldo africano. La prossima settimana però arriverà l'autunno, con un calo delle temperature di 10 gradi e ancora piogge e nubifragi.

Come spiegano oggi gli esperti di 3bmeteo.com, l'anticiclone africano è in declino e lascerà spazio nei prossimi giorni a infiltrazioni umide occidentali: giovedì un impulso instabile in arrivo da ovest innescherà rovesci e temporali che interesseranno il Nord e parte delle regioni centrali, specie la Toscana, mentre venerdì l'instabilità si concentrerà sulle regioni tirreniche, liberando però le regioni settentrionali. Ancora poco coinvolto il Sud, se non per qualche fenomeno in arrivo venerdì in Campania.

Durante il weekend invece un'area di bassa pressione sabato tra il Regno Unito e la Francia nordoccidentale, domenica in scorrimento dalla Francia all'arco alpino, determinerà un nuovo deterioramento del tempo sabato su buona parte delle regioni settentrionali, ma con parziale coinvolgimento anche del Centro, non ancora del tutto uscito dall'instabilità di venerdì.

Domenica altri temporali al Nord, soprattutto sul Triveneto, anche forti ma in via di miglioramento e con coinvolgimento anche di parte del Centro Italia. In questo contesto le temperature caleranno ancora, soprattutto al Nord e sulle tirreniche.

La prossima settimana, tra Spagna e Francia - scrive 3bmeteo.com - andrà scavandosi una saccatura depressionaria che insidierà il tempo su parte dell'Italia, con impulsi instabili o perturbati: se l'evoluzione fosse confermata, si andrebbe dunque incontro ad una fase instabile, con temporali e piogge anche intense ed un deciso calo delle temperature, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, meno al Sud dove potrebbe protrarsi la stabilità atmosferica. Il calo delle temperature ci potrebbe dunque portare l'autunno un po' in anticipo rispetto agli ultimi anni: staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA