Meteo, Natale con un caldo da record: «Fino a 10 gradi sopra la media». LE PREVISIONI

Meteo, sarà un Natale segnato dal caldo e temperature anomale anche 10°C sopra la media soprattutto al Centro-Sud e in montagna. L'anticiclone africano si rafforzerà sempre più e potrebbe durare fino alla fine dell'anno. Una situazione che porterà cieli grigi e pioggerellina sulla Pianura Padana, il versante tirrenico e sul settore ligure, mentre il sole sarà prevalente in montagna, sul versante adriatico e sulle Isole Maggiori. È quanto prevede Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito ilMeteo.it.

Caldo Natale, fino a 10 gradi sopra la media

Analizzando i dati dei principali aeroporti italiani, l'esperto ha calcolato il Natale più caldo degli ultimi 50 anni per alcune città italiane. Il 25 dicembre 2009 fu un Natale caldissimo su tutto il Centro-Sud. Tra i record: Pescara con 24°C, Catania 22°, Bari 21° e Roma 20°C. Altra situazione anomala fu registrata nei primi anni settanta: nel 1973 Palermo segnò 22°C e Bologna 20°C. Alcuni di questi record quest'annno potrebbero essere battuti, in particolare in Sardegna, Sicilia e al Centro-Sud.

Meteo, le previsioni nel dettaglio

- Giovedì 22. Al nord: nebbia e cielo coperto in pianura, sole sui monti ad eccezione del settore alpino occidentale. Al centro: cielo coperto con pioviggine sul versante tirrenico, meglio sulle adriatiche. Al sud: sole e caldo per il periodo, qualche addensamento per nubi marittime sul fianco tirrenico.

- Venerdì 23. Al nord: nebbia e cielo coperto in pianura, sole in montagna salvo in Valle d'Aosta dove sono attese piogge. Al centro: nuvoloso con pioviggine isolata sul versante tirrenico, sole sulle adriatiche; clima mite. Al sud: piogge sulla Calabria tirrenica, meglio altrove.

- Sabato 24. Al nord: coperto in pianura, sole in montagna. Al centro: nubi basse sparse lungo il versante tirrenico, bello altrove. Al sud: soleggiato e caldo per il periodo. Tendenza. Natale in prevalenza soleggiato e mite al Centro-Sud ed in montagna, coperto in Pianura Padana. Anticiclone Africano indisturbato almeno fino al 30 dicembre.

