Meteo, le previsioni della settimana fino a Natale: tra bel tempo e gelo, Italia spaccata in due

Nella settimana di Natale si prevedono condizioni di bel tempo stabile e asciutto quasi ovunque in Italia, grazie ad un anticiclone in estensione su tutto il paese, secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it, che annuncia piogge al nord e Toscana per il giorno del solstizio invernale, mercoledì 21 dicembre, che segna l'ingresso dell'inverno.

Buon clima

Le temperature, però, a dispetto del periodo si mantengono abbastanza miti al sud e nelle Isole con punte di 15-18 gradi, mentre al Nord il clima è invernale con possibili gelate notturne e con le massime che rimangono quasi ovunque sotto la soglia dei 10 gradi. Non mancano le nebbie diffuse e persistenti sulla Pianura Padana e presenti fino a circa 4/600 metri di altezza, mentre la qualità dell'aria va peggiorando.

Nel dettaglio

Martedì 20, al nord avremo cielo coperto in pianura, sole in montagna. Al centro, sereno o poco nuvoloso, clima mite. Al sud: bel tempo e temperature in aumento, mercoledì 21, invece, al nord: cielo coperto con piogge sparse in pianura. Al centro: qualche pioggia sull'alta Toscana. Al sud: soleggiato e mite.

