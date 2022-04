Meteo, le previsioni del ponte del 25 aprile: in arrivo freddo, piogge e temporali

Nonostante la primavera si arrivata da ormai un mese, questo weekend sarà tutt'altro che soleggiato. Secondo le previsioni di 3B Meteo, il ponte del 25 aprile porterà su tutta Italia temperature e clima instabile. Sono previste perturbazioni atlantiche che porteranno piogge, temporali e un abbassamento delle temperature specialmente al Centro nord.

In arrivo, da oggi, freddo e piogge, in particolare al Nord-Ovest dove la nuova perturbazione, soprattutto dal pomeriggio e alla sera, porterà maltempo diffuso. Le precipitazioni si dirameranno anche su Emilia, Veneto occidentale e alta Toscana. Al Sud, invece, ci sarà sole. Temperature massime in leggera flessione al Nord-Ovest, in netta crescita al nel resto d’Italia con valori anche oltre i 20 gradi e punte vicine ai 24-25 gradi sulle Isole, per effetto dei venti di Scirocco.

Anche domenica 24 aprile continueranno i rovesci temporaleschi in particolare sui settori tirrenici, alternati a momenti soleggiati. Precipitazioni possibili, anche a carattere di rovescio o temporale, su alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Levante ligure e alta Toscana. Prevalenza di sole al Sud e in Sicilia con al massimo qualche velatura. Temperature massime in calo al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in aumento su Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia orientale; punte vicine ai 25 gradi su Puglia e settore ionico.

Per il lunedì della liberazione, invece, si prevede una giornata di sole, con residue instabilità maggiormente al centro - nord, e temperature sotto la media stagionale a Sud.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Aprile 2022, 11:25

