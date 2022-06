Meteo, sarà una settimana infernale. Caldo record e temperature fino al 40 gradi: ecco dove

Caldo anomalo in arrivo, per la seconda volta. E' un giugno da record quello in corso che, per la seconda volta, registra temperature altissime. Secondo 3B meteo, infatti, la settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata da temperature roventi e afa elevata su quasi tutta la Penisola, con massime di 40°C e oltre. Nel dettaglio le previsioni segnalano i picchi più elevati sono sulle pianure interne come la Val Padana, il Tavoliere, il Medio Campidano e le colline delle regioni centrali ma anche altrove. L'umidità elevata lungo i litorali farà aumentare la temperatura percepita. E' probabile, però, che nel weekend arrivi un transito temporalesco che potrebbe portare un calo termico.

Già da inizio settimana ci sarà molto caldo al Nord, sul medio Adriatico e in Sardegna dove sono previste punte fino a 36/37°C con 38°C. Caldo anche al Sud con temperature sopra media ma di poco. Afa elevata su tutta la costa e l'entroterra tirrenico come anche sull'alto Adriatico e sul Cagliaritano. Massime fino a 35°C a Milano, Bologna e Firenze, 32°C a Roma, 28°C a Napoli, 31°C a Napoli.

Ma il giorno più caldo sarà mercoledì. In particolare sull'Emilia Romagna, le zone interne del Centro, la Sardegna, la Puglia e le zone interne di Calabria e Sicilia. Punte di 40°C potranno interessare le pianure interne della Sardegna e il Tavoliere, non esclusi valori vicini ai 39°C anche sulla bassa Padana. Afa particolarmente elevata lungo l'area tirrenica e a tratti sul medio e alto Adriatico. Massine fino a 32°C a Milano, 37°C a Bologna, 38°C a Firenze, 34°C a Roma, 31°C a Napoli, 33°C a Bari.

Da venerdì, arriverà l'anticiclone africano che, soprattutto al sud rincarerà la dose di caldo. Valori fino a 40°C potrebbero interessare l'Emilia Romagna, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Basilicata. Afa ancora molto elevata lungo l'area tirrenica. Massime fino a 35°C a Milano, 39°C a Bologna, 36°C a Firenze, 37°C a Roma, 33°C a Napoli, 36°C a Bari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 18:14

